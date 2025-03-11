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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الريان ضد أهلي جدة في دوري أبطال آسيا.. موقف تريزيجيه

تريزيجيه نجم الريان
تريزيجيه نجم الريان القطري
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أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أهلي جدة السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يحل فريق الريان بقيادة تريزيجيه، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره أهلي جدة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود تريزيجيه تشكيل الريان ضد أهلي جدة، بعدما جلس احتياطيًا في المباراة الماضية في الدوري القطري.

شارك تريزيجيه في 8 مباريات مع الريان في دوري أبطال آسيا للنخبة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

وكان الريان القطري خسر من أهلي جدة بثلاثية مقابل هدف، خلال مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أقيمت الأسبوع الماضي بين الفريقين على ملعب استاد أحمد بن علي.

تشكيل الريان ضد أهلي جدة

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