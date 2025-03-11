تشكيل إنتر ميلان ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فينورد الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، نظيره فينورد على ملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي ماركوس تورام تشكيل إنتر ميلان ضد فينورد، رفقة الإيراني مهدي طارمي في ظل جلوس الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء.

وكان إنتر ميلان تفوق على فينورد بثنائية دون رد في مباراة الذهاب بدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب فيجينورد معقل الفريق الهولندي.

تشكيل إنتر ميلان ضد فينورد

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بينجامين بافارد - ستيفان دي فري - يان بيسيك

خط الوسط: دينزل دومفريس - دافيد فراتيسي - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - أوجستو

وفي الهجوم: ماركوس تورام - مهدي طارمي.