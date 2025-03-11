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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشابي ألونسو يعلن تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
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أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق باير ليفركوزن، اليوم الثلاثاء، مواطنه بايرن ميونخ على ملعب باي أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

كان باير ليفركوزن تلقى هزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، خلال مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي على ملعب أليانز أرينا.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ 

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي 

خط الدفاع: آرثر - جوناثان تاه - ماريو هيرموسو - بييرو هينكابي 

خط الوسط: جرانيت تشاكا - إيزيكيل بالاسيوس - أليكس جارسيا 

وفي الهجوم: جيريمي فريمبونج - باتريك شيك - أليخاندرو جريمالدو.

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