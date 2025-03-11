الأهلي يتجاهل مباراة القمة ويبدأ تدريباته في مدينة نصر

بدأ منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض مرانه الجماعي على ملعب النادي بمدينة نصر، بدلا من مواجهة الزمالك في القمة 130 والمقرر لها الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فرع النادي بمدينة نصر بدلا من استاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك، والتي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف نادي الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.