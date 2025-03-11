تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باير ليفركوزن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دورالـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على مواطنه باير ليفركوزن بملعب باي أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن، وذلك بجانب مايكل أوليسي وكينجسلي كومان وجمال موسيالا.

واكتسح بايرن ميونخ، باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة على ملعب أليانز أرينا، في مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

حراسة المرمى: جوناس أوربيج

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - كينجسلي كومان.