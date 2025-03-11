وكيل صحة دمياط يرصد أعطال مستشفى الحميات بجولة مفاجئة

ترأس الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة دمياط، لجنة مكبرة للمرور على مستشفى حميات دمياط، حيث وجه بإصلاح وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية والأعطال الطبية ويعطى مهلة زمنية لتنفيذ الإصلاحات، ضمن المتابعات الميدانية التى يجريها وكيل وزارة الصحة بدمياط، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمستشفيات.

وقام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بترأس لجنة مكبرة للمرور على مستشفى حميات دمياط فى وجود الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومديرى الإدارات الفنية بمديرية الصحة، حيث قام بتفقد استقبال المستشفى والعيادات الخارجية وبعض الأقسام الداخلية وتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاكسجين بالمستشفى.

كذلك تابع مؤشرات أداء المستشفى ومعدلات الدخول والخروج، حيث وجه برفع نسب الإشغال في المستشفى وتشغيل العناية المركزة بكامل طاقتها، وكذلك مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة داخل المستشفى.

وانتهى المرور بعقد اجتماع مكبر برئاسة وكيل الوزارة يشمل جميع مديرى الإدارات وإدارة المستشفى لعرض السلبيات التى تم رصدها أثناء المرور، حيث وجه بإصلاح وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وإصلاح الأعطال الطبية بالمستشفى وأعطى مهلة زمنية لتنفيذ الإصلاحات.

وأعلنت مديرية الصحة في دمياط عن تكثيف جهود مكافحة ناقلات الأمراض خلال شهر رمضان بمحافظة دمياط في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء والإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض بالوزارة، وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة هدى كراوية مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ومتابعة وإشراف المهندسة إيمان الزيني مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض تم عمل اجتماع بفريق اشراف المديرية وفريق العمل بوحدات نواقل الأمراض بالمحافظة، وتمت مناقشة خطة تطهير المساجد قبل شهر رمضان.