"برطمان ورق عنب" هدية رجل المباراة في دورة الدنابيق الرمضانية بالدقهلية

شهد ملعب مركز شباب قرية الدنابيق مركز المنصورة محافظة الدقهلية، اليوم، واقعة طريفة خلال اليوم الحادي عشر للدورة الرمضانية المقامة على ملعب مركز الشباب بتقديم برطمان ورق عنب كجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين فريقي الجانرز والتوسع .

وقدمت اللجنة المنظمة للدورة "برطمان ورق عنب" للاعب عمرو وجدي لاعب فريق الجانرز مقدمة من سوبر ماركت بالقرية، والذي منح الجائزة كإهداء مقدم منه نظير الأداء الرجولي للاعب عمرو وجدي، و تشجيعا للفريق على مواصلة تحقيقه الانتصارات.

ونالت الواقعة حالة من الجدل والسخرية عبر منصات التواصل الإجتماعي، فيما أشاد بعض الحاضرون للدورة الرمضانية بتلك اللافتة، خاصة في ظل تسابق بين أهالي القرية على تقديم هدايا للاعبين وتحفيزهم.