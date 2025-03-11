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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره ليفربول بملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول، بجانب عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا.

كان باريس سان جيرمان قد خسر على ملعبه وأمام أنظار جماهيره من ليفربول بهدف للا شيء، في مباراة ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما 

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام باشو - نونو مينديش 

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز

وفي الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبلي - برادلي باركولا.

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