تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، نظيره باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان، إذ يتواجد ضمن ثلاثي هجومي رفقة البرتغالي ديوجو جوتا والكولومبي لويس دياز.

خاض محمد صلاح 8 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وكان ليفربول حقق انتصارًا صعبًا خارج الديار على باريس سان جيرمان بهدف للا شيء، في مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء، وشهدت مشاركة محمد صلاح قبل استبداله بزميله هارفي إيليوت، الذي بدوره سجل هدف اللقاء الوحيد.

تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.