ads
الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، نظيره باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان، إذ يتواجد ضمن ثلاثي هجومي رفقة البرتغالي ديوجو جوتا والكولومبي لويس دياز.

خاض محمد صلاح 8 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وكان ليفربول حقق انتصارًا صعبًا خارج الديار على باريس سان جيرمان بهدف للا شيء، في مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء، وشهدت مشاركة محمد صلاح قبل استبداله بزميله هارفي إيليوت، الذي بدوره سجل هدف اللقاء الوحيد.

تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان 

حراسة المرمى: أليسون بيكر 

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي 

وفي الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

ليفربول محمد صلاح تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان دورى أبطال اوروبا تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان موقف محمد صلاح اخبار صلاح اخبار محمد صلاح اخبار ليفربول اخبار المحترفين اخبار المحترفين المصريين ليفربول ضد باريس سان جيرمان مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان