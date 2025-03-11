مصرع شاب ألقى بنفسه في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا

ألقى شخص فى العقد الثاني من عمره نفسه فى مياه نهر النيل من أعلى كوبري طلخا الواصل بين مدينتى المنصورة وطلخا وقت رفع أذان المغرب اليوم فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثمان فى ظل ارتفاع منسوب مياه النيل وسرعة التيار.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد ع، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بمشاهدة شاب يلقي نفسه فى مياه نهر النيل من أعلى كوبري طلخا "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ وبسؤال شهود الواقعة أكدوا رؤيتهم لشاب فى العقد الثاني من عمره يلقي بنفسه وقت الإفطار "آذان المغرب"، فيما لم يتم التوصل لهويته.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان فى ظل ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وسرعة التيار، فيما لم تتوصل التحريات الى هوية الشاب .

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتكثف الجهود لانتشال الجثمان وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.