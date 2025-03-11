رئيس جامعة بنها يشارك طلاب المدن الجامعية حفل إفطار .. صور

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في حفل الإفطار الجماعي للطلاب بالمدن الجامعية بمشتهر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة زينب فيصل عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وقيادات ومشرفي المدن الجامعية وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وطلاب المدن الجامعية.

وهنأ "الجيزاوي" قيادات الجامعة والعاملين والطلاب بشهر رمضان الكريم، معربا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب.

وأكد حرص الجامعة على التواصل المستمر مع طلابها، موضحا أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الطلابية واللقاءات الطلابية.

من جانبها أشادت الدكتورة جيهان عبد الهادى بمجهودات إدارة المدن الجامعية في خدمة الطلاب، والحرص على راحتهم، وسعيهم الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات لهم.

في الختام كرم "الجيزاوي" ومرافقوه الطلاب المتميزين والفائزين في الأنشطة الطلابية ضمن فعاليات 100 يوم رياضي في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

رئيس جامعة بنها والطلاب

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