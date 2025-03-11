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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 46 طن قمح مدعم قبل تهريبها في دمياط

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بدمياط خلال المرور علي المطاحن
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قام مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط اليوم بالمرور على المطاحن المنتجة للدقيق المدعم الذى يتم صرفه للمخابز البلدية للتأكد من جودة الدقيق والأرصدة الموجودة بالمطاحن من الدقيق والاقماح 
تشكلت حمله تموينيه برئاسة وكيل وزارة التموين  مجدى عبد الكريم وعضوية ضياء الدين قنديل مدير الرقابة ومحمد طلعت مدير الحكومة وعلى السلكاوى ومسلم مسلم قسم صيانة الحبوب
اسفر المرور عن ضبط مطاحن لقيامه بتجميع كمية دقيق بلدى مدعم مقدارها ٩١٧ شيكارة تقدر بقرابة ٤٦ طن دقيق وذلك بعد عمل جرد لكميات الدقيق الموجودة بالمطحن على الطبيعة وبين ماهو مثبت بسجلات المطحن بالإضافة إلى ما تم ضبطه من قبل من قيام احد المطاحن بالتصرف فى كمية دقيق بلدى مدعم تقدر ب ١٦٢٧ شيكارة تقدر بـ ٨٢ طنا 

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطحن بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وبناء على توجيهات  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وشدد وكيل وزارة التموين بدمياط على ضرورة  الحفاظ على الدعم وعدم العبث فى هذا الملف مؤكدا ان الحفاظ على الدعم من أولويات وزارة التموين طبقا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وقال مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط أن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ٢١٦ محضر ، بعد رصد  مخالفات ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم الإعلان عن قائمة تشغيل  وعدم وجود سجل زيارات وعدم وجود لوحة كما تم تحصيل مبلغ ٣٣٠٨٥٩٥٧ جنية مخالفات متأخرة على المخابز وجاري تحصيل باقى المتأخرات .

كما أسفرت  الحملات التي شنتها مديرية التموين على الأسواق لمتابعة حركة السلع ،  عن تحرير ١٣٩٩  محضر لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية ورصد حالات غش تجاري وبيع لحوم مكشوفة

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