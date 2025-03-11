البيان الثاني.. الزمالك: وافقنا على خوض القمة 130 بحكام مصريين نظرا لظروف المباراة

أصدر نادي الزمالك، بيانا جديدا، عقب وصول حافلة الفريق إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة 130 أمام الغريم التقليدي الأهلي في الدوري الممتاز.

ويفترض أن يلعب الزمالك ضد الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة تحديد بطل الدوري المصري لموسم 2024/2025.

وجاء بيان الزمالك كالتالي: يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أن المجلس يدرك تماما واجباته تجاه النادي وجماهيره العظيمة، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق ومصالح النادي وضمان عدالة المنافسات وتكافؤ الفرص، كما يلتزم النادي برعاية المصالح العامة ونجاح المسابقات الرياضية.

وفوجئ الجميع بالإعلان بشكل مفاجئ عن موعد المباراة على نحو يتعذر معه طلب حكام أجانب وفقا للمواعيد والضوابط المقررة في اللائحة.

وقبل الزمالك أداء المباراة بحكام مصريين للاعتبارات السابق ذكرها، إلى جانب مراعاة الحقوق التسويقية وثقة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني فضلا عن تلقى تعهدات مؤكدة من المسؤولين عن اللعبة بعدم تكرار الأخطاء والكوارث التحكيمية التي كانت نتاج حملة إرهاب معنوي ضد الحكام قادها ودعمها بعض المنتفعين والتي أدت إلى خسارة الزمالك الكثير من النقاط في المباريات الماضية.