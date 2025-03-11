أستاذة علاقات دولية: روسيا لن تتراجع وأوكرانيا غير قادرة على فرض مطالبها

أكدت الدكتورة أولجا كراستيك، أستاذة العلاقات الدولية، أن روسيا لن تتراجع عن الأراضي التي تسيطر عليها حاليًا، حتى في حال الاتفاق على هدنة.

وأوضحت كراستيك، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأراضي ليست فقط واقعة تحت السيطرة الروسية، بل تعتبرها موسكو جزءًا من الاتحاد الروسي، مستندة إلى اعتبارات تاريخية وسياسية، مضيفة: "ليس في خططنا التراجع عن هذه الأراضي، وأوكرانيا ليست في وضع يمكّنها من فرض مثل هذه المطالب".

وحول وضع أوكرانيا، تساءلت كراستيك عن قدرتها على الحفاظ على استقلالها، في ظل تراجع الدعم المالي والعسكري الغربي، مشيرة إلى أن المساعدات الأمريكية أصبحت غير مضمونة.

وأشارت إلى أن روسيا في موقف قوة يسمح لها بالمضي قدمًا في تحقيق أهدافها، خصوصًا فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، مؤكدة أن المعطيات الحالية تميل لصالح موسكو في النزاع القائم.