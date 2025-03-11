البيت الأبيض: ترامب يلتقي أمين عام الناتو الخميس لبحث الأمن والهجرة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءً مع الأمين العام لحلف الناتو يوم الخميس المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، شدد البيت الأبيض على أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تأمين الحدود، مع توفير آلية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بشكل فوري، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعية في تاريخ البلاد.

كما أشار البيت الأبيض، إلى أن سياسات العولمة في الولايات المتحدة قد انتهت، وفيما يخص الملف الأوكراني، وصف البيت الأبيض الاجتماع الذي جرى بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في السعودية بأنه كان إيجابيًا.

من ناحية أخرى، أكد البيت الأبيض أن الكنديين سيحققون مكاسب اقتصادية وعسكرية في حال أصبحت كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.