ads
الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البيت الأبيض: ترامب يلتقي أمين عام الناتو الخميس لبحث الأمن والهجرة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءً مع الأمين العام لحلف الناتو يوم الخميس المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، شدد البيت الأبيض على أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تأمين الحدود، مع توفير آلية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بشكل فوري، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعية في تاريخ البلاد.

كما أشار البيت الأبيض، إلى أن سياسات العولمة في الولايات المتحدة قد انتهت، وفيما يخص الملف الأوكراني، وصف البيت الأبيض الاجتماع الذي جرى بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في السعودية بأنه كان إيجابيًا.

من ناحية أخرى، أكد البيت الأبيض أن الكنديين سيحققون مكاسب اقتصادية وعسكرية في حال أصبحت كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

الإدارة الأمريكية الأمريكي دونالد ترامب الأمين العام لحلف الناتو البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية المهاجرين غير الشرعيين الملف الأوكراني الولايات المتحدة ترحيل المهاجرين دونالد ترامب