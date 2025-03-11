لماذا تراجعت إلكترولوكس السويدية عن التخارج من السوق المصري؟.. مسئول يجيب

كشف ميسم الحناوي الرئيس التنفيذي، لشركة إلكترولوكس، تفاصيل قرار تراجع الشركة الأم في السويد عن التخارج من السوق المصري، قائلا: السبب الأول هو أن استثمارات الشركة في مصر تمثل قيمة مضافة خلال الفترة المقبلة في ظل انتعاش السوق المحلي بالعديد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة.

أوضح خلال مؤتمر صحفي ، أن قرار بيع أصول الشركة في مصر تم اتخاذه في دولتين في العالم يقومو ببيع السخانات بالإضافة الى العلامة في أوروبا، وذلك ضمن 120 دولة في العالم، وهما مصر وجنوب أفريقيا، وكانت الشركة في حاجة الى مليار دولار، لكن تم التوصل إلى بيع علامة زانوسي في أوربا والإبقاء على أصول الشركة في مصر وجنوب أفريقيا.

أضاف أن زيادة نسبة الصادرات الأجهزة المنزلية من مصر إلى دول العالم ارتفعت بنحو كبير، وهو ما دعم قرار الشركة الأم بالإبقاء على الاستثمار في مصر، خاصة وأن إلكترولوكس هي اول شركة تستثمر في سوق الأجهزة المنزلية في مصر، والأكبر بقيمة تقترب من 500 مليون دولار.

تابع : تلقينا عروض كثيرة للاستحواذ على أصول الشركة في مصر، خاصة وان معدلات نمو الشركة مستمرة، وتلقي بنك سوسيتة جنرال نحو 10 عروض وصلوا إلى 5 شركات حتي أخر 5 أسابيع قبل أن تتراجع الشركة الأم عن قرارها.

تابع:" نصدر الى 20 دولة وتستهدف زيادتها في الفترة المقبلة خاصة ان نحو 40%، لدينا 6 مصانع في مصر، و 2000 موظف، و 3 علامات تجارية ، مشيرا الى أن معدل رضاء العملاء عن منتجات الشركة هو الأكبر في مصر مقارنة بنحو 120 دولة تعمل بهم الشركة على مستوي العالم".