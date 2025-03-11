المفتي يكشف أسباب نهي النبي عن خروج الأطفال بالطعام

قال الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، إن عدم أذى الجار أمارة ضمن أمارات الإيمان، موضحا أن هناك يهودي كان يؤذي النبي سيدنا محمد صلى عليه وسلم، كل يوم، وعندما اختفى اليهودي، ذهب الرسول له واطمأن عليه رغم أنه كان يؤذيه.

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجار الذي له حق واحد، هو الشخص الذي يدين لدين غير الإسلام، ويكون له حق الجيرة.

وتابع أن الجار الذي له حقان، هو الجار المسلم، ويكون له حق الجوار وحق الإسلام، وهناك جار له 3 حقوق، حق القرابة والجوار والإسلام، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل الطعام لجيرانه.

وأردف: "الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن خروج الأطفال بأطعمة أمام الجيران الذين لا يملكون ذلك الطعام".

