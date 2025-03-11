نائب بـ"الشيوخ": قطع الكهرباء عن غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة ، مؤكدا أنه يمثل خرقا لكل القوانين والأعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ويأتي ضمن سلسلة من الممارسات التعسفية التي تستهدف التضييق على الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إن قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ووقف المساعدات والإغاثة والوقود وتجويع شعبنا، يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرًا إلي أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، سواء بقطع الكهرباء أو عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، تمثل جريمة ضد الإنسانية وتفاقم معاناة المدنيين الأبرياء في القطاع، مما يستدعي موقفاً دولياً حاسماً لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.

وحذر من أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته غير القانونية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ ،موقف الدولة المصرية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مجددا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً دعمه لحقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والحرية، ويدعو إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.