القمة 130.. حافلة الأهلي تصل فرع مدينة نصر لخوض التدريبات

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فرع النادي بمدينة نصر، لخوض مران الفريق بعد قرار إدارة النادي بعدم خوض مباراة القمة 130 أمام الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة في الدوري.

وغادرت حافلة الأهلي فندق الإقامة في التجمع الخامس، وذهبت تقارير إلى أن الأهلي سيتجه إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة، فوجئ الجميع بالحافلة تتجه إلى فرع النادي بمدينة نصر لخوض مران ليؤكد النادي عدم خوض اللقاء وتمسكه بقرار الانسحاب من الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء نص بيان الأهلى كالتالي:- ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحًا، "التخبط" الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة. كما ناقش المجلس أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات. بل وامتدت أحيانًا إلى محاولة تحديد طريق البطولة. فضلًا عن قيام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال مكاتبات رسمية عديدة لاتحاد الكرة؛ طالبًا تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بها، وإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يحمل سيرة ذاتية تؤهله لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وفي ذات الوقت يتم توفير الأجواء والمعاونين الذين يساعدونه على النجاح. لكن للأسف لم نجد أي استجابة أو ردود على مكاتباتنا. حتى وإن تم أحيانًا تعيين أحد عناصر الكفاءة، وجدنا هناك من يسعون إلى "إقصائه"، ولا زالت المنظومة التحكيمية تمثل علامة الاستفهام الأكبر في الكرة المصرية.. وإزاء كل هذه الأزمات المتكررة، والإصرار على عدم إسناد مباراة اليوم لطاقم تحكيم أجنبي وتوفير عدالة تحكيمية.. وحفاظًا على حقوق النادي قرر مجلس الإدارة ما يلي:

التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادى الأهلى يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات فى هذا الشأن.