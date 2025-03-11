قبة الغوري تستضيف حفل فريق "تلاتة أخوات" الغنائي.. الخميس المقبل

تستضيف قبة الغوري فريق "تلاتة اخوات" الغنائي، الخميس 13 مارس المقبل، في حفل برعاية صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، ويبدأ الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمشاركة أعضاء الفريق حور ومحمد وماسة تامر نور، وعدد من الفنانين والممثلين والإعلاميين، الذين يشاركون في تقديم فقرات حفل "تلاتة اخوات".



ومن المقرر أن تقدم مطربة الفيق حور تامر، باقة من الأغنيات المختلفة والمتنوعة، والتي تعبر عن حقب موسيقية متباينة من بينها أغنيات "أنا لك علي طول"، "علي بالي"، "ولا واحد ولا ميه"، "سهر الليالي"، "اماً انت جريء".



بينما تقدم مطربة الفريق ماسة تامر، أغنيات "كلمات"، "هوا يا هوا"، "بهية البراوية"، "الحب اللي كان"، كما تقدم أغنية المطربة كبيرة فيروز، "قديش كان فيه ناس"، بآداء وعزف منفرد على آلة الهارب.



ومن المقرر أن يقدم مطرب فريق "تلاتة اخوات" الغنائي محمد تامر نور، أغنيات "أنا مصمم"، "حبيبي يا نور العين"، "علي حسب وداد"، "عمي وعم قلبي"، كما يقدم أغنية "ومانستكيش"، التي يشارك محمد تامر في أدائها سامر أبو طالب، إضافة إلى تقديم أغنية "يلا بينا تعالوا" على العود في محاكاة لأداء النجم الراحل محمود عبد العزيز.



وتتضمن فقرات الحفل عدد من الأغنيات الجماعية التي يشارك في غنائها الثلاثي حور ومحمد وماسة، من بينها أغنيات "هزني من جوة" لفرقة المصريين، إضافة إلى أعمال الفريق الخاصة "حسك بالدنيا"، و"أمي يا نور بيتنا"، و"مارشميلو".



جدير بالذكر أن فريق "تلاتة اخوات" طرح العام الماضي أول ألبوم غنائي للفريق تحت عنوان "مارشميلو"، وطرح مدير الفريق المطرب طارق نور، عدة أغاني من الألبوم خلال الفترة الماضية، والتي لاقت ردود أفعال إيجابية وحققت مشاهدات مليونية عبر حسابات الفريق المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.