ads
الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الحلقة الـ11 من مسلسل “وتقابل حبيب”.. نيكول سابا تهدد ياسمين عبد العزيز

ياسمين عب العزيز
ياسمين عب العزيز ونيكول سابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا، تصاعدا ملحوظا في الأحداث حيث تضمنت الحلقة مجموعة من الأحداث المثيرة.

بدأت الحلقة بتوجيه نيكول سابا "رقية العسكري" سيلا من السباب لياسمين عبد العزيز "ليل الحسيني"، وهددتها بأن حياتها ستكون سوداء على يديها خلال الفترة القادمة بعد أن أهانتها في منزلها قبل ذلك، وتحدث مشاجرة بينهن ويتدخل "يوسف وفارس" لفض الاشتباك وسط حالة من القلق في منزل أبو العزم.

تتحدث رقية مع كاريمان عن أنها تريد من فارس أن يعتذر بسبب انحيازه لليل، وتهدد بالانتقام منه إن كان في صفها بالفعل، وتخبر "كاريمان" أنها ستهديها "فارس" على طبق من ذهب وستعرف كل التفاصيل عن حياته من خلال تجنيد السكرتيرة الخاصة به.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

الحلقة ال11 “وتقابل حبيب” نيكول سابا تهدد ياسمين عبد العزيز