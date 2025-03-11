الحلقة الـ11 من مسلسل “وتقابل حبيب”.. نيكول سابا تهدد ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا، تصاعدا ملحوظا في الأحداث حيث تضمنت الحلقة مجموعة من الأحداث المثيرة.

بدأت الحلقة بتوجيه نيكول سابا "رقية العسكري" سيلا من السباب لياسمين عبد العزيز "ليل الحسيني"، وهددتها بأن حياتها ستكون سوداء على يديها خلال الفترة القادمة بعد أن أهانتها في منزلها قبل ذلك، وتحدث مشاجرة بينهن ويتدخل "يوسف وفارس" لفض الاشتباك وسط حالة من القلق في منزل أبو العزم.

تتحدث رقية مع كاريمان عن أنها تريد من فارس أن يعتذر بسبب انحيازه لليل، وتهدد بالانتقام منه إن كان في صفها بالفعل، وتخبر "كاريمان" أنها ستهديها "فارس" على طبق من ذهب وستعرف كل التفاصيل عن حياته من خلال تجنيد السكرتيرة الخاصة به.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.