أفكار مبتكرة لتجهيز السحور والإفطار في أقل وقت

يُعتبر شهر رمضان شهرًا مليئًا بالتحديات اليومية، وخاصة فيما يتعلق بتحضير وجبتي السحور والإفطار، ومع ضيق الوقت بين العمل والعبادات، يسعى الكثيرون لتحضير وجبات سريعة ولذيذة دون الحاجة لقضاء وقت طويل في المطبخ، لذلك نقدم لكم مجموعة من الأفكار المبتكرة لتحضير السحور والإفطار بأقل وقت، بالإضافة إلى بعض النصائح للاستفادة من المكونات المتاحة في المنزل.

أفكار لتحضير السحور بأقل وقت

الزبادي بالفواكه والمكسرات : اخلطي كوبًا من الزبادي الطبيعي مع قطع من الفواكه الموسمية مثل الموز أو التوت، ثم أضيفي بعض المكسرات المفرومة مثل اللوز أو الجوز، حيث يمنحك هذا السحور طاقة طويلة الأمد بفضل البروتين من الزبادي والألياف من الفواكه والمكسرات.

ساندويتشات السحور الصحية: استخدمي خبز القمح الكامل أو التوست المحمص، وضعي فيه جبن قريش قليل الدسم مع شرائح الخيار والطماطم، فهذه الوجبة سريعة التحضير وتوفر لك البروتين والألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع طوال اليوم.

الشوفان بالحليب والفواكه المجففة : قومي بغلي الشوفان مع الحليب، ثم أضيفي إليه الفواكه المجففة مثل التين والمشمش، مما يعزز الشعور بالشبع ويعطي طاقة مستدامة طوال اليوم، والفواكه المجففة تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن.

الفول بالزيت الزيتون : يمكنك تحضير طبق فول سريع عن طريق غليه مع زيت الزيتون وعصير الليمون، حيث أن الفول غني بالبروتين والألياف، مما يساعد على تعزيز الطاقة والشعور بالشبع طوال اليوم.

العصائر الطبيعية : قومي بتحضير عصير طبيعي من البرتقال أو الجزر مع إضافة بعض العسل الطبيعي، كما تمنحك الترطيب والطاقة من الفيتامينات والمعادن.

أفكار لتحضير الإفطار بأقل وقت

سلطة الفواكه الطازجة: امزجي مجموعة من الفواكه الموسمية مثل البطيخ والمانجو والعنب مع عصير الليمون والنعناع، حيث تعتبر وجبة خفيفة وغنية بالفيتامينات، وهي مثالية كوجبة أولى عند الإفطار لأنها ترطب الجسم وتزوده بالطاقة.

الشوربة السريعة بالخضروات : ضعي الخضروات مثل الجزر والكوسا في ماء مغلي، وأضيفي بعض التوابل مثل الكمون والملح، ويمكن إضافة مكعب مرق للحصول على نكهة مميزة، مما يساعد على تهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد ساعات الصيام، وتوفر الخضروات القيم الغذائية العالية.

الأرز مع الدجاج المشوي: قومي بتحضير الأرز الأبيض أو البسمتي، وقدميه مع شرائح دجاج مشوي على الشواية أو في الفرن، حيث يحتوي الدجاج على البروتين والأرز على الكربوهيدرات التي توفر طاقة سريعة ومفيدة بعد الصيام.

المعجنات السريعة (الفطائر): استخدمي عجينة جاهزة للفطائر، واحشيها بالجبن أو اللحم المفروم أو الخضروات، ثم قومي بخبزها في الفرن، حيث تتيح لك إعداد وجبة إفطار شهية في وقت قليل، ويمكن تحضيرها مسبقًا وتخزينها في الفريزر.

السمبوسك الجاهزة: شراء السمبوسك الجاهز يمكن أن يوفر لك وقتًا كبيرًا، فقط قومي بتسخينه في الفرن أو القلي السريع، فهي خيار سهل وسريع، ويمكن تحضيرها مسبقًا وتخزينها في الفريزر للاستخدام في وقت الحاجة.