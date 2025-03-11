وزراء الحكومة ونواب البرلمان يوجهون برقية شكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة

وجه عدد من وزراء الحكومة وأعضاء مجلس النواب، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية، على دورهم القوي في الحفاظ على أرض الوطن، وعدم تصفية قضية الفلسطينية، من خلال الرفض القاطع لمخطط التهجير.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ومحمد جبران وزير العمل، والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب ومجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج وأبناء المصريين بالخارج، وعدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة.

و تقدم الدكتور محمود حسين، امين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن بخالص التهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم، بخالص التهنئة، مؤكدا أن القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة تعمل علي العبور بمصر إلي بر الأمان، علاوة على أن القوات المسلحة المصرية قادرة علي حماية كل شبر في أرض الوطن.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن شباب المصريين بالخارج، يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية، فهم أحد أدوات القوة للدولة المصرية، متقدما بالشكر إلي كل أعضاء الاتحاد بجميع الدول العربية والأوروبية.

من جانبه تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بخالص التهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة العظيمة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكداً أن مصر بقيادتها السياسية وجيشها وشعبها قادرون علي مواجهة التحديات

وتابع: "بفضل القيادة السياسية الحكيمة ووزارة الخارجية والقوات المسلحة، بات الكل يعرف قوة الدولة المصرية فالكل بيعمل حسابها".

كما وجه محمد جبران وزير العمل والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية ، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان مؤكدين أنها ستظل ذكرى خالدة شاهدة علي عظمة وقوة الجيش المصري.

يذكر أن الاحتفالية التي نظمتها أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن بالتعاون مع اتحاد الشباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين شارك فيها عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب منهم النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة والنائب محمد لبيب وكيل لجنة الشباب وكذلك الإعلامي علاء خليل والمحاسب محمد شحاتة والمحاسب شريف النسيرى والمستشار عبدالناصر خليل أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج وأمانة المصريين بحزب مستقبل وطن.