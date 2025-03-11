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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: “مرحلة وعدت والناس مستكترة على أنها تعدي"

حسام حبيب
حسام حبيب
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تحدث الفنان حسام حبيب، عن علاقته بالمطربة شيرين عبد الوهاب، وقال: "كنا أصدقاء قبل زواجنا بسنوات، ولم نتعرض لمشكلات، وفي بداية الزواج، كان الأمر جميلا، ولكن هي مرحلة وعدت، ولكن الناس مستكترة عليّ إنها تعدي عليّ".

 

وأضاف حسام خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة": "كنت أفضل دائما عدم التحدث في هذا الأمر، فأنا كنت أُتهم ولا أرد، لا لأني ضعيف أو لا أمتلك رد، ولكن فضلت عدم الرد بسبب رغبتي في الحفاظ على العِشرة".

وتابع حبيب: "شفنا حاجات حلوة ووحشة مع بعض، وعلينا مع بعض وسافرنا وضحكنا وأكلنا وشربنا، وكنت مصمم لآخر نفس إني أحافظ عليها، بس اللي حصل إن الناس مبقتش راضية تخليني أعدي وأضحك ويقولوا إني مستهتر ومستفز، ولو سكت هيقولوا معنديش حاجة أقولها".
 

يشار إلى أن أغنية “كدابة” هي أخر الأغاني التي طرحها حسام حبيب، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

حسام حبيب شيرين عبد الوهاب “مرحلة