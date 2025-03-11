الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي يلتقي محافظ أسيوط لبحث دعم العملية التعليمية

التقى الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمدارس، اليوم، اللواء الدكتور هشام أبو نصر، محافظ أسيوط، وذلك لبحث سبل تطوير التعليم ودعم المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

ورافق الأمين العام خلال الزيارة القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام وعضو مجلس المؤسسات التعليمية، والقس مايكل رفعت، أمين منطقة وجه قبلي، والشيخ صموئيل باقي، عضو هيئة الأوقاف.

وشهد اللقاء مناقشات مثمرة حول أهمية التعليم في بناء الأجيال القادمة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، لا سيما في ظل شهر رمضان المبارك الذي يجسد معاني المحبة والإخاء بين أبناء الوطن.

وأكد الدكتور القس ماجد كرم خلال اللقاء على التزام مدارس سنودس النيل الإنجيلي بتقديم تعليم متميز قائم على القيم الأخلاقية والوطنية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه المدارس في إعداد أجيال قادرة على المساهمة في تنمية المجتمع.

كما شدد على أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والمحافظة لدعم العملية التعليمية وتحقيق رؤية تعليمية متكاملة تخدم أبناء أسيوط.

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور هشام أبو نصر بجهود مدارس سنودس النيل الإنجيلي في دعم التعليم، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية المتميزة للنهوض بمستوى الطلاب وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.