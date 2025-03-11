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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القمة 130.. حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة الأهلي

الزمالك
الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة الأهلي اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء القمة المرتقب.
وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعداداً للقاء الأهلي.
ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القمة 130 الاهلي والزمالك حافلة الزمالك استاد القاهرة الدولي