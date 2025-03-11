رئيسة اتحاد "جمعيات الصليب والهلال الأحمر" تزور المركز العام

الثلاثاء 11/مارس/2025 - 07:48 م

استقبل المركز العام للهلال الأحمر المصري زيارة رسمية من رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كيت فوربس، وذلك في إطار جولتها بالمنطقة بهدف تعزيز التعاون ودعم الجهود.

كان في استقبال الرئيسة كيت فوربس، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وعلي مبارك أمين الصندوق ومحمد أبو المعاطي، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري.

وتضمنت الزيارة اجتماع لعرض مجهودات الهلال الأحمر المصري وتدخلاته الإنسانية والاجتماعية فى الداخل المصري وايضا فى الاستجابات الخاصة بأزمتى غزة والسودان ، وغيرها من الاستجابات الإقليمية من خلال المساعدات الإنسانية فى سوريا ولبنان وجنوب السودان.

وتضمنت أيضاً الزيارة لقاءً مع موظفي الهلال الأحمر المصري، حيث أشادت كيت فوربس بالجهود المبذولة من قبل الفريق العامل في الهلال الأحمر المصري، خاصة في مواجهة الأزمات الإنسانية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا وأشارت الى أهمية التطوع فى دعم هذه الجهود .

كما قامت رئيسة الاتحاد الدولي بجولة داخل المركز العام، شملت زيارة وحدة الدعم النفسي الاجتماعي، حيث تم استعراض دور الوحدة في تقديم الدعم النفسي اللازم للمتضررين من الأزمات.

كما تفقدت مركز التدريب على الإسعافات الأولية، حيث وقفت كيت فوربس على تجهيزات المركز المتطورة ومناهجه الحديثة الذى يتم من خلاله يوميا تدريب العديد من الأفراد على تقديم الإسعافات الأولية بشكل متقدم.

كما تم تفقدت أسطول العيادات المتنقلة للهلال الأحمر المصري، التي تجوب المحافظات لتقديم خدماتها للعديد من فئات المجتمع.