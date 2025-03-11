نقابة الصحفيين تدعو الجمعية العمومية للانعقاد 21 مارس لإجراء الانتخابات

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن دعوة أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي الثاني، والمقرر انعقاده يوم الجمعة 21 مارس 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال العام المنتهي في فبراير 2025، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي لعام 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.

كما سيتم بحث المقترحات المقدمة من الأعضاء، إضافة إلى مناقشة الموضوعات التي يعرضها المجلس على الجمعية العمومية.

ويشهد الاجتماع انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، على أن تُجرى جولة الإعادة على مقعد النقيب – حال عدم الحسم من الجولة الأولى – في اليوم التالي من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.

وأكدت النقابة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني (25%) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، سيتم تأجيل الاجتماع ليُعقد يوم الجمعة 4 أبريل 2025 بنفس النسبة المطلوبة.

ودعا مجلس النقابة الأعضاء إلى الحرص على الحضور والمشاركة الفعالة، تأكيدًا لدور الجمعية العمومية في رسم مستقبل العمل النقابي وتعزيز حقوق الصحفيين.