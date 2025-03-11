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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس: الاحتلال يواصل حصاره لغزة وتصعيده في الضفة الغربية

حركة حماس
حركة حماس
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اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إغلاق معابر قطاع غزة وقطع الكهرباء لليوم العاشر على التوالي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسات الاحتلال الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الحركة في بيانها أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية من خلال استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وتصعيد عدوانه على مدنها ومخيماتها.

كما أشارت إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ51 على التوالي.

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