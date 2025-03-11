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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القمة 130.. بيان رسمي من الزمالك بسبب أزمة مباراة الأهلي

الزمالك
الزمالك
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أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا للتعليق على أزمة مباراة القمة 130 أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري. 

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي: الزمالك أولاً.. يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أن النادي سيخوض مباراة اليوم في موعدها المحدد سلفاً، مع رفضه القاطع لمحاولات التأجيل إلى موعد جديد مهما كانت المبررات.
وأضاف: كما يعلن مجلس إدارة الزمالك كذلك رفضه تغيير طاقم الحكام الذي تم الإعلان عنه أمس الاثنين من جانب اتحاد الكرة، عملاً باللوائح المعلنة قبل بداية الموسم، ويتمسك الزمالك أيضاً برفض تأخير موعد المباراة 60 دقيقة.
ويطالب نادي الزمالك الجهات المعنية والمسؤولة عن كرة القدم المصرية بتطبيق اللوائح على جميع الأطراف تحقيقاً للعدالة التي ننشدها بشكل دائم.
ويأتي ذلك مطابقاً للموقف الواضح من جانب نادي الزمالك منذ البداية حيث التزم بالهدوء التام وتعامل بمنتهى الحرص على مصالح جماهيره العظيمة في كل مكان، والتي يقدر دورهم الرائع في دعم كيان نادي الزمالك، مع تمسك  النادي بحقوق جماهيره وجميع المنتمين له.. عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر

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