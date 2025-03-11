إيران تستضيف مناورات "حزام الأمن 2025" البحرية المشتركة مع روسيا والصين

استقبلت المياه الإقليمية الإيرانية سفناً حربية من روسيا والصين، استعداداً لانطلاق مناورات "حزام الأمن 2025" البحرية المشتركة، والمقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء بالقرب من ميناء تشابهار في جنوب شرق إيران، شمال المحيط الهندي.

وتعد هذه التدريبات الخامسة من نوعها بين الدول الثلاث منذ عام 2019، مما يعكس تعمق العلاقات العسكرية بينها وسط توترات جيوسياسية متزايدة.

وفي تعليقه على هذه المناورات، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد إنه غير قلق منها على الإطلاق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تظل أقوى من الجميع، وأنه قام بإعادة بناء الجيش الأمريكي.

تشارك في المناورات سفن حربية وسفن دعم تابعة للبحرية الإيرانية وبحرية الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب القوات البحرية الروسية والصينية. ويحضر هذه التدريبات مراقبون من أذربيجان، وجنوب أفريقيا، وعُمان، وكازاخستان، وباكستان، وقطر، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وسريلانكا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية مشاركة 15 سفينة قتالية وسفن دعم وزوارق حربية، بالإضافة