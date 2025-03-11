تجديد حبس 4 متهمين بقتل عاطل داخل مسكنه بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 4 متهمين بقتل شخص داخل مسكنه، بسبب خلافات بينهم، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن رائحة كريهة انبعثت من إحدى الشقق، داخل عقار بميدان الزهراء، فقام أحد السكان بإحضار سلم وصعد عليه، وغير إلى الشقة من خلال النافذة، وفور دخوله عثر على جثة شخص مطعون طعنة نافذة في الظهر وملقى على الأرض في حالة تعفن، فقام بإخطار رجال المباحث.

وتبين من التحقيقات أن المتوفي مدمن ومتعاطي للمخدرات، وكان رفقة اصدقائه، ونشبت بينهم خلافات قام أحدهم بطعنه طعنة نافذة بمنطقة الضهر، وفروا هاربين، وقال أحد الشهود إن رائحة كريهة انبعث من الشقة، وبطرق الباب عدة مرات لم يستجب أحد، فقرر الاستعانة بسلم والصعود إلى الشقة عبر الشباك، واستمعت النيابة إلى أقوال سكان العقار، وأمكن تحديد الجناة وضبط ثلاثة منهم، ثم ضبط الرابع لاحقًا.

وكشفت مناظرة النيابة عن وجود آثار ضرب وجرح طعنى بالظهر، باستخدام سلاح أبيض، وأن الوفاة مر عليه ثلاثة أيام قبل اكتشاف الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليه، عقب عرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة، يفيد بالعثور على جثة شخص، متوفي داخل شقته، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها 4 أشخاص، أمكن ضبطهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.