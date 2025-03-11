رمضان حول العالم.. رحلة إلى السودان حيث الكرم والتقاليد العريقة

رمضان ليس مجرد صيام وإفطار، بل هو حكاية تعكس تراث الشعوب وعاداتها الفريدة، في كل يوم من هذا الشهر الفضيل، نأخذكم في جولة بين بلدان مختلفة لنكتشف كيف يحتفلون برمضان وما الذي يميز موائدهم وأجواءهم الرمضانية.

اليوم، تحط رحلتنا في السودان، بلد النيل والسُمرة، حيث الكرم والضيافة عنوان هذا الشهر.

الضُرا.. إفطار في الهواء الطلق

في السودان، يمتزج رمضان بروح المحبة والتكافل الاجتماعي، ومن أجمل العادات هناك عادة "الضُرا"، حيث يجلس الناس أمام منازلهم لتناول الإفطار في الشارع، حتى يتمكن أي مسافر أو عابر سبيل من مشاركتهم الطعام، فلا يشعر أحد بالغربة أو الوحدة.

مائدة سودانية عامرة بالنكهات

يتميز السودانيون بأكلات رمضانية غنية تمنحهم الطاقة خلال الصيام، أبرزها "العصيدة بالتقلية"، وهي وجبة دسمة تُعد من دقيق الذرة مع صلصة غنية بالتوابل.

أما المشروبات، فهناك "الحلومر" المصنوع من التمر والدقيق، والذي يُعد من أكثر المشروبات المنعشة بعد يوم طويل من الصيام. ولا يمكن نسيان "الكركديه" و"الآبري الأبيض"، اللذين يعوضان الجسم عن السوائل المفقودة خلال النهار.

التقابة.. ليالٍ رمضانية روحانية

بعد صلاة التراويح، يجتمع السودانيون في جلسات تُعرف بـ"التقابة"، حيث تتردد الابتهالات الدينية وتُتلى آيات القرآن في أجواء روحانية تبعث الطمأنينة في القلوب.

وهكذا، تنتهي رحلتنا اليوم في السودان، حيث المائدة الغنية، والتقاليد الأصيلة، والأجواء الرمضانية التي تبقى محفورة في الذاكرة. انتظرونا غدًا في محطة جديدة لاكتشاف أجواء رمضان حول العالم! والآن، أخبرونا في التعليقات: ما أكثر ما أعجبكم في رمضان السودان؟

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