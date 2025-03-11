ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الكنديين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيضاعف التعريفات الجمركية المفروضة على جميع واردات كندا من الصلب والألومنيوم بنسبة 50% بدلًا من 25% اعتبارًا من غد /الأربعاء/، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين أمريكا وكندا.

وقال ترامب - في تصريح أوردته وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) - إن هذه الخطوة تأتي ردًا على قرار مقاطعة أونتاريو الكندية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الكهرباء القادمة إلى الولايات المتحدة.

وتابع ترامب "لقد أصدرت تعليماتي إلى وزير التجارة لإضافة تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25%، لتصل إلى 50% على جميع واردات الصلب والألومنيوم الواردة إلى الولايات المتحدة من كندا، واحدة من أعلى الدول التي تفرض تعريفات جمركية في العالم".

وأضاف أن الشيء الوحيد المنطقي هو أن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51، موضحًا "هذا من شأنه أن يجعل كافة التعريفات، وكل شيء آخر يختفي تمامًا".

وذكرت (أسوشيتيد برس) أن أسواق الأسهم الأمريكية انخفضت على الفور عقب تصريحات ترامب، مما أثار المزيد من المخاوف بعد هبوط أسواق الأسهم الأمريكية بشكل حاد أمس الإثنين، وهو الأمر الذي يضع ترامب تحت ضغط لإظهار أن لديه خطة مشروعة لتنمية الاقتصاد بدلًا من دفعه إلى الركود.