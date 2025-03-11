محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة بالأحياء

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها على مستوى الأحياء.

وفي هذا الصدد قام حى وسط بأعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت تركيب ١٠ كشافات ديكورية بالجزيرة الوسطى بطريق الكورنيش وبناء غرف تفتيش للكابلات الأرضية بطريق الكورنيش وعزبة الجمهورية ،بالإضافة إلى إنارة الأعمدة بدوران الشرقاوى، وأمام شركة كابو بمحور المحمودية.

وواصل حى المنتزة ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة ٨ أعمدة صوديوم وتركيب شبكة هوائية بامتداد ٧٠ مترا بمدخل عزبة عرامة بالإضافة إلى صيانة ٥ كشافات ليد أذرع بشارع المعز ومتفرعاته وكذا صيانة ١٠ كشافات صوديوم بشارع فجر فضلا عن إنارة ٥٠ كشاف ليد أذرع بشارع التحرير و متفرعاته وصيانة ٨ كشافات صوديوم أذرع ، بمستشفى أبو قير العام.

ونفذ حى شرق أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت إنارة ٤ أعمدة بكوبري العوايد وكذا إنارة ١٠ أعمدة قعزبة الشيخ الكبري وكذلك استكمال أعمال صيانة طريق الكورنيش الجانب البحري وإنارة ٤ كشافات فضلا عن صيانة ٦ كشافات بطريق الجيش من الإقبال حتي إشارة ٢٦ يوليو وكذلك إنارة عدد ٧ كشافات بطريق الجيش منطقة جليم بالإضافة إلى إنارة ٦ أعمدة بشارع رمضان عوض الله خلف مستشفي المرأة.

وكثف حى غرب أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة ١٢ كشافا بشوارع الصواب ، الجارم ، محجوب ، ابن الخشاب فضلا عن إصلاح عطل بمفتاح الفواكه غيط العنب فضلا عن صيانة ٨ كشافات بشارع ٤ بنجع العرب.

بينما قام حى العجمى أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة ١٨ كشافا بشوارع أبو بكر الصديق خلف ورشة الترام بكرموز ، مصر للبترول من المكس ، المتراس ، ام السلطان بالورديان فضلا عن صيانة عطل داخل مفتاح الزيوت شارع المكس وذلك بربط أرضى مقطوع وانارة المفتاح بالكامل

ونفذ حى المنتزة أول أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت إنارة عدد ٨ كشافات صوديوم بشارع على باشا ابراهيم ، شارع عثمان حلمي سيدي بشر بحري بالإضافة إلى صيانة ٩ كشافات صوديوم بشارع مصطفى كامل منطقة الرأس السوداء.