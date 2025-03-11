ترامب: كندا تستخدم الكهرباء كسلاح وستدفع الثمن غاليًا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن كندا لجأت إلى استخدام الطاقة الكهربائية كوسيلة ضغط، معتبرًا أن هذا التصرف يمثل انحدارًا في نهجها.

وأشار ترامب إلى أن أوتاوا ستتكبد عواقب وخيمة جراء هذا القرار، مضيفًا أن تداعياته ستظل موثقة في التاريخ لسنوات طويلة.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان إحدى المقاطعات الكندية عن زيادة أسعار الكهرباء المصدرة إلى الولايات المتحدة، حيث قررت رفع التكلفة بنسبة 25% لثلاث ولايات أمريكية، وذلك كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وفي هذا السياق، أصدرت حكومة أونتاريو توجيهًا إلى مشغّل نظام الكهرباء المستقل بفرض رسوم إضافية تبلغ 10 دولارات كندية، أي ما يعادل 7 دولارات أمريكية، لكل ميغاواط ساعة من الطاقة المرسلة إلى مينيسوتا وميشيجان ونيويورك.