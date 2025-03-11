"الموسيقيين" تكشف موقف سعد الصغير من عضوية النقابة

صرح الدكتور محمد عبد الله وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، وقال أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 والذي ينظم عمل الثلاث نقابات موسيقية، تمثيلية، سينمائية، وضع عدة شروط لقبول العضوية، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وتابع حديثه في بيان صحفي، وبناءً على ذلك، لم يستوفِ المغني الشعبي سعد الصغير أحد شروط العضوية، نظرًا لصدور حكم قضائي ضده في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وعليه قررت النقابة عدم قبوله عضوًا عاملا بسبب انتفاء هذا الشرط الأساسي من شروط القبول بالنقابة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة يجوز أن تسمح لسعد الصغير بمعاودة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مع إمكانية التقدم مرة أخرى إلى النقابة العامة بطلب الحصول على العضوية بعد إقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة.

واختتم حديثه وقال:"نقابة المهن الموسيقية تحرص دائمًا على تطبيق القوانين المنظمة لعملها، بما يضمن الحفاظ على مكانة المهنة واحترام معاييرها الأخلاقية والفنية".

تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما أوقفت سلطات الجمارك سعد الصغير في مطار القاهرة خلال عودته من الخارج، بعد العثور بحوزته على تسع عبوات من السجائر الإلكترونية التي يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة، من بينها مادة الماريجوانا.

في تحقيقاته، أكد الصغير أنه لم يكن على علم بمحتوى العبوات، موضحًا أنها كانت هدية ولم يكن يدخن السجائر العادية، كما أشار إلى تناوله عقار الترامادول بوصفة طبية لعلاج إصابة سابقة في العمود الفقري والساق، وقررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة تخفيف العقوبة إلى ستة أشهر فقط، بعد أن كانت ثلاث سنوات، وهو ما منح الصغير فرصة لاستعادة حريته في وقت أقرب، إذ يخرج اليوم الثلاثاء ويعود لبيته.