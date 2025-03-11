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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وكالة ناسا تغلق عدة مكاتب رئيسية وتسرح موظفيها

وكالة ناسا
وكالة ناسا
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أغلقت وكالة ناسا عدة مكاتب رئيسية بينها مكتب كبير العلماء.

وذكرت ناسا - في رسالة بريد إلكتروني نشرها موقع أكسيوس الأمريكي - أن الوكالة ألغت مكتب كبير العلماء ومكتب العلوم والسياسة والاستراتيجية، من بين مكاتب أخرى.

ويأتي إلغاء هذه المكاتب قبل التخفيضات العميقة المحتملة لبرامج العلوم في الوكالة.

وفي رسالة البريد الالكتروني، قالت جانيت بيترو، القائمة بأعمال مدير "ناسا"، إن هذه التخفيضات هي جزء من عملية "متدرجة" لتقليص القوى العاملة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الأوامر التنفيذية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالتنسيق مع مكتب إدارة الموظفين ومكتب الإدارة والميزانية.

ومن بين المكاتب التي تم تخفيض عدد موظفيها فرع مكتب التنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول التابع لمكتب التنوع وتكافؤ الفرص بالوكالة. وأثرت هذه التخفيضات على نحو 20 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم وكالة ناسا شيريل وارنر لأكسيوس: "من أجل تحسين قوتنا العاملة، وامتثالا لأمر تنفيذي، بدأت وكالة ناسا نهجها التدريجي لخفض القوة العاملة".

ناسا ترامب