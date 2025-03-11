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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الاقتصاد الإيطالي: تمويل الدفاع لن يكون على حساب الرعاية الصحة

وزير الاقتصاد الإيطالي
وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي
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قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، اليوم الثلاثاء، إن روما على استعداد للقيام بدورها في تعزيز قدرات أوروبا الدفاعية لكن ليس على حساب الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى.

وأضاف جيورجيتي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية- "إيطاليا لا يمكن أن تفكر في تمويل الدفاع على حساب الإنفاق على قطاع الصحة والخدمات العامة..سيكون ذلك غير مقبول. عندما يتم تحديد احتياجات التمويل بوضوح، ستقوم إيطاليا بدورها".

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي، إذ قالت إن النظام الأمني في أوروبا أصبح "مهتزًا"، مشيرةً إلى أن أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد على "حماية أمريكا الكاملة".

روما أوروبا الرعاية الصحية