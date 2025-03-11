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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة النقل الروسية: عودة جميع المطارات للعمل في أعقاب هجوم أوكراني بعشرات الطائرات المسيرة

روسيا
روسيا
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أكدت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مطارات العاصمة موسكو والمناطق القريبة تعمل بشكل طبيعي، وذلك في أعقاب هجوم أوكراني بعشرات الطائرات بدون طيار.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها: «جميع المطارات تعمل حاليا بشكل طبيعي، وتمت السيطرة على حالات الازدحام الشديد للركاب المغادرين، وأن المطارات عادت تدريجيا إلى عملها الطبيعي لاستقبال جميع الرحلات الجوية المقررة سابقا»، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت «هذا الصباح، ولأسباب أمنية، توقفت مطارات موسكو والمناطق القريبة عن تسيير الرحلات لأكثر من 4 ساعات، حيث هبطت 83 طائرة في مطارات بديلة، واستجابت طواقم العمل ومراقبو الحركة الجوية للتغيرات التي طرأت جراء الهجوم الأوكراني بسرعة».

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن «هجوما ضخما» بعشرات الطائرات الأوكرانية المسيّرة استهدف العاصمة الروسية، ليل الإثنين-الثلاثاء، قبيل ساعات من محادثات مقررة في مدينة جدة السعودية بين وفدين أوكراني وأمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وزارة النقل الروسية موسكو الطائرات بدون طيار