لافروف: زيلينسكي لا يرغب في تحقيق السلام بأوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس جادا بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا، مُشيرًا إلى أنه لن يسعى للسلام حتى يتلق ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

وقال لافروف -في أعقاب محادثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيريدون سينيرليجو في موسكو اليوم الثلاثاء- إن "السيد زيلينسكي يصرح علانية أنه لا يرغب في أي قرار لوقف إطلاق النار، ما لم يقدم له الأميركيون ضمانات بأنهم سوف يشنون ضربة نووية ضد روسيا إذا لزم الأمر، إنه يضع القضية في إطار مماثل إلى حد كبير. ولكن في الوقت الحالي، لا يشكل هذا الأمر أي أهمية".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن تسوية الأزمة في أوكرانيا بأنه لا ينبغي أن يؤدي السلام إلى "هدنة" قصيرة الأمد، بل إلى سلام طويل الأمد.