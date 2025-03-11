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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة
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أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، نظيره بنفيكا على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة أمام بنفيكا، حيث يقود الهجوم رفقة لامين يامال ورافينيا.

كان برشلونة حقق فوزًا صعبًا على بنفيكا بهدف للا شيء، في مباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب النور.

تشكيل برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - داني أولمو

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

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