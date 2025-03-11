إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث سيارتين بطريق (دسوق – دمنهور) أمام قرية الخزان بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق (الرحمانية – دسوق)، وبالإنتقال والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل " جامبو"، وأسفر الحادث عن إصابة 10 شخصًا وتم نقلهم بمعرفة سيارات الإسعاف لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من:" محمود قطب حسن (24 عامًا)، مصطفي أشرف محمد، (16 عامًا)، محمد أشرف محمد، 5 سنوات، إبراهيم سعد إبراهيم، (38 عامًا)، مقمين بمدينة دسوق، فاطمة إبراهيم إسماعيل، (55 عامًا)، أحمد محمود أحمد، (21 عامًا)، من كفر الشيخ، عبد الرحمن محمد عبد العزيز، (19 عامًا)، محمد عبد الحميد عبد الله، ( 40 عامًا)، سامح مندور حسين، (18 عامًا)، السعيد محمد المسيري، (25 عامًا)، من مدينة دمنهور"، جاري تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.