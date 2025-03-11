الداخلية تكشف حقيقة سرقة أكفان من داخل مسجد بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، من كشف حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة أكفان من داخل مسجد بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التضرر من قيام شخص مجهول الهوية بسرقة 120 كفن موتى وميكرفون من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص لم يستدل على ورود أية بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال إمام المسجد المشار إليه قرر بعدم وجود ثمة مسروقات .. وبالتحرى أمكن تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبمواجهته إعترف بنشر مقطع الفيديو عبر صفحته لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية ، وأضاف بتحصله على مقطع الفيديو من (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بأن الفيديو المشار إليه "قديم" - وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه- وطلبا من الأول إعادة نشره وإختلاق واقعة سرقة الأكفان لتحقيق مشاهدات عالية وأرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

