البنك المركزي المصري يعلن عن وظائف خالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن توافر فرص عمل شاغرة بعدد من التخصصات المختلفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمقر الرئيسي للبنك.

شروط التقديم

وضع البنك عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها:

إتقان اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

تحدثًا وكتابة. مهارات متقدمة في استخدام برامج Microsoft Office وVisio.

الوظائف المتاحة

بحسب الموقع الإلكتروني للبنك، تشمل الوظائف الشاغرة لعام 2025 ما يلي:

1- مدير وحدة تطوير الحلول التجارية (Business Solutions Development Unit Manager)

بكالوريوس في إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

في إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها. ماجستير (يفضل ماجستير إدارة أعمال) .

. 15 عامًا من الخبرة على الأقل، منها 5 سنوات في منصب إداري.

على الأقل، منها في منصب إداري. مهارات في حل المشكلات، التفكير التصميمي، إدارة الفرق، والتواصل الفعّال.

2- رئيس قسم تطوير حلول التكنولوجيا المالية (FinTech Solutions Development Department Head)

بكالوريوس في إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، أو علوم الكمبيوتر.

في إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، أو علوم الكمبيوتر. ماجستير (يفضل ماجستير إدارة أعمال) .

. 21 عامًا من الخبرة ، منها 8 سنوات على الأقل في دور إداري.

، منها على الأقل في دور إداري. فهم قوي للحلول المبتكرة في القطاع المالي ومهارات تحليلية متقدمة.

3- مدير وحدة استراتيجية التكنولوجيا المالية ومؤشرات الأداء (Fintech Strategy and KPIs Unit Manager)

بكالوريوس في إدارة الأعمال، نظم المعلومات أو أي مجال ذي صلة.

في إدارة الأعمال، نظم المعلومات أو أي مجال ذي صلة. ماجستير (يفضل ماجستير إدارة أعمال) .

. 15 عامًا من الخبرة ، منها 8 سنوات في مناصب إدارية.

، منها في مناصب إدارية. القدرة على التخطيط الاستراتيجي والتفاعل مع كبار المسؤولين داخل البنك المركزي وخارجه.

4- قائد فريق مكتب تمكين برامج التكنولوجيا المالية (FinTech Programs Enablement Office Team Leader)

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

في علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال أو ما يعادلها. شهادة PMP في إدارة المشاريع.

في إدارة المشاريع. 9 سنوات من الخبرة ، منها 5 سنوات في إدارة المشاريع.

، منها في إدارة المشاريع. الكفاءة في تخطيط المشاريع، الجدولة، وفهم الحلول المالية المبتكرة.

5- مدير وحدة برامج المواهب الاحترافية (Professional Talent Programs Unit Manager)

بكالوريوس في إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، أو علوم الكمبيوتر.

في إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، أو علوم الكمبيوتر. ماجستير (يفضل ماجستير إدارة أعمال) .

. 15 عامًا من الخبرة ، منها 5 سنوات في دور إداري.

، منها في دور إداري. خبرة في تحليل البيانات وإعداد التقارير وفهم اللوائح المالية في مصر.

6- رئيس قسم تنمية المواهب في التكنولوجيا المالية (FinTech Talent Development Department Head)

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

في علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال أو ما يعادلها. ماجستير (يفضل ماجستير إدارة أعمال) .

. 21 عامًا من الخبرة ، منها 8 سنوات في منصب إداري.

، منها في منصب إداري. مهارات في التخطيط الاستراتيجي، إعداد التقارير، وفهم أنظمة الخدمات المالية.

7- قائد فريق دعم تمويل التكنولوجيا المالية (FinTech Funding Support Team Leader)

بكالوريوس في إدارة الأعمال، المالية أو أي مجال ذي صلة.

في إدارة الأعمال، المالية أو أي مجال ذي صلة. ماجستير (يفضل ماجستير إدارة أعمال) .

. 9 سنوات من الخبرة في المجال المالي والتكنولوجي.

في المجال المالي والتكنولوجي. قدرة على تحليل البيانات وإعداد التقارير بفعالية.

8- رئيس قسم استراتيجية وحوكمة التكنولوجيا المالية (FinTech Strategy and Governance Department Head)

بكالوريوس في إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، أو علوم الكمبيوتر.

في إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، أو علوم الكمبيوتر. ماجستير (يفضل ماجستير إدارة أعمال) .

. 21 عامًا من الخبرة ، منها 8 سنوات في إدارة المؤسسات المالية.

، منها في إدارة المؤسسات المالية. قدرة على التفاعل مع الجهات الخارجية والتعامل مع أصحاب المصالح في القطاع المالي.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقدم لهذه الوظائف زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري والاطلاع على التفاصيل الخاصة بكل وظيفة.