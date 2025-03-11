رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع وفد مديرية المالية

عقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماعًا مع وفد من مديرية المالية بأسيوط، ضم الدكتور أحمد شريت، وكيل وزارة المالية بالمحافظة، محمد فؤاد، مدير عام الوحدات الحسابية، عصام كمال، مدير عام الحسابات بالجامعة.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار عبدالرازق عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور سامح عبدالسلام، المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية، بالإضافة إلى شوكت صابر، أمين عام الجامعة.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المالية المتعلقة بقطاعات الجامعة المختلفة، مع استعراض أحدث القوانين والتشريعات المنظمة لضوابط العمل المالي، في إطار جهود تطوير القطاع المالي وتحقيق الشفافية والإصلاح المالي والإداري.

أكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة تواصل التنسيق المستمر مع ممثلي وزارة المالية لتحديث أنظمة العمل داخل الوحدات الحسابية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المالية. كما شمل الاجتماع مناقشة التحديات المالية التي تواجه الجامعة ومستشفياتها، مع طرح حلول ومقترحات لتحسين الموارد الذاتية، وضبط المصروفات، وتعظيم الاستفادة من بنود الموازنة والخطة الاستثمارية.