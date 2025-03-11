"البكالوريا المصرية" حوار مجتمعي في دمياط

أطلقت مديرية التربية والتعليم دمياط، بقيادة ياســر عمــارة، ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.

وأوضح "عمارة" أن النظام الجديد يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية لدى الطلاب، وتشجيع التعلم متعدد التخصصات، وتوفير فرص متعددة للطلاب للتعويض في حالة حدوث أي طارئ.

ملامح نظام البكالوريا الجديد هي تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين و التعلم متعدد التخصصات، الذي يدمج المواد العلمية والأدبية والفنية وتقسيم المواد على عامين على الأقل، مما يتيح للطلاب فرصة للتركيز والبحث و توفير فرص متعددة للطلاب للتعويض في حالة حدوث أي طارئ.

القواعد العامة لنظام البكالوريا هي إجراء الامتحانات على فرصتين في كل عام دراسي و دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان (500 جنيه رسم امتحان).

اما عن حساب المجموع تحتسب درجة كل مادة من 100 درجة، ويكون المجموع النهائي بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة و تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات محاولاته و يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد.

كما يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الاساسي.

شهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا وتبادلًا للآراء بين الحضور، حيث تم الرد على الاستفسارات وتوضيح ملامح النظام الجديد.

كما ناقش وكيل الوزارة اهم المستجدات على الساحة التعليمية ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة من تفعيل للتحول الرقمي والتجهيزات اللازمة لأعمال الامتحانات

وأكد "عمــــاره" أن هذه الجلسة تأتي كخطوة ثانية من سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي تهدف إلى تطوير نظام تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويواكب التطورات العالمية.