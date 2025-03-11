استشهاد ‭6‬ فلسطينيين في الضفة الغربية مع تصاعد العملية الإسرائيلية

قالت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن خمسة فلسطينيين، بينهم امرأة تبلغ 60 عاما، استشهدوا بنيران القوات الإسرائيلية في جنين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يزيد من عدد القتلى الذين سقطوا جراء واحدة من أكبر العمليات التي تشهدها الضفة الغربية منذ سنوات.

وأضافت السلطة الفلسطينية في بيان منفصل أن قوات الأمن الفلسطينية قتلت رجلا آخر كان مطلوبا في أحداث سابقة، ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 30 منذ يناير عندما شنت القوات الإسرائيلية عملية كبرى شارك فيها آلاف القوات في مدن ومخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.

وفر عشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم منذ بدء العملية في الضفة الغربية مع بداية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واجتاحت القوات الإسرائيلية مخيمات اللاجئين في جنين والمدن المجاورة، وهدمت المنازل والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق وأنابيب المياه.