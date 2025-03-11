رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفدا من الطلاب الوافدين

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وفدا من الطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة الدارسين بكليات الجامعة، مقدما لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم مؤكدا لهم انهم في وطنهم الثاني وبين أهلهم، وذلك بحضور الدكتورة غادة على حسن المنسق التنفيذي للعلاقات الدولية والدكتور محمد لطفي المنسق التنفيذي للوافدين.

جاء اللقاء للاطمئنان على أحوال الطلاب الوافدين وسير العملية التعليمية وخلال اللقاء استمع الدكتور أحمد القاصد لاحتياجات الطلاب وناقش أوضاعهم وحثهم على الإجتهاد في الدراسة مقدمًا لهم التشجيع، ومؤكدًا على أن جميع أبواب قيادات الجامعة مفتوحة للاستماع إلى مطالبهم، مشيرا إلى حرص الجامعة علي تذليل كافة العقبات التي تواجههم، ووضع حلول جذرية لها من قبل المتخصصين، لافتاً إلي أن الجامعة تهتم بشكل كبير بالأمور الحياتية للطلاب سواء الإقامة بالدولة وداخل المحافظة مع تيسير إقامة الطلاب بنزل الشباب بالجامعة والمدن الجامعية والاهتمام بتوفير الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية ،موضحا ان الجامعة تقدم خدمة تعليمية متميزة لطلابها الوافدين.

وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، تم خلال اللقاء شرح القواعد المالية المتعلقة بالطلاب الوافدين والإجابة على كافة استفسارات الطلاب، مؤكدا علي تيسير جميع الإجراءات الإدارية للطلاب وتقديم الدعم الكامل لهم في جميع المجالات.

وأكد القاصد علي أن الدولة ووزارة التعليم العالي تقدم العديد من المزايا للوافدين موضحا أن الأمور المالية المتعلقةبالمصروفات الدراسية والرسوم محددة وفقا للقواعد واللوائح والاتفاقيات بين وزارة التعليم العالي والجهات المعنية بالدول الشقيقة.