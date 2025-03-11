جامعة كفر الشيخ تتقدم للمربع الذهبي في تصنيف سيماجو الإسباني

حققت جامعة كفر الشيخ، إنجازًا جديدًا في التصنيفات الدولية، حيث تمكنت الجامعة من التقدم في تصنيف سيماجو (Scimago) الإسباني إلى المربع الذهبي عالميا في فئة جامعات الصف الأول Q1 ضمن أفضل 25% على مستوى العالم.

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إحراز الجامعة تقدما ملحوظا بتصنيف سيماجو (Scimago) الإسباني لعام 2025 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall، فقد حصلت جامعة كفرالشيخ علي المركز الثاني عشر للعام الثانى على التوالى على مستوي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية، كما ظهرت فى 16 تخصص حيث حصلت علي المرتبة السادسة على مستوى الجامعات المصرية فى ادارة الاعمال، السابعة فى العلوم الطبية البيطرية، الثامنة فى العلوم البيئية والعلوم الهندسية والتاسعة فى العلوم الصيدلانية والحادية عشر فى العلوم الزراعية.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن التقدم في التصنيفات العالمية يرجع إلى حرص الجامعة على النهوض بالعملية التعليمية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والقطاعات مثل الاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي، وزيادة معدل الانفاق العام على البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى وضع الخطط البحثية المتقدمة، وتطوير وإنشاء المعامل، والتدريب على النشر الدولي، والذى يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن تصنيف سيماجو (Scimago) للمؤسسات البحثية والأكاديمية، يعد من أهم التصنيفات العالمية، حيث يعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات فرعية وهى: 50 % لمؤشر الأداء البحثي و30 % لمؤشر مخرجات الابتكار و20 % لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشراً فرعياً لتقييم الآداء، وقد شمل التصنيف هذا العام 9756 مؤسسة دولية بما في ذلك الجامعات والمؤسسات الحكومية والبحثية والصحية والشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح.

ومن جانبه أشار الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم العالي والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين سمعة الجامعة دولياً بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما أكد على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.